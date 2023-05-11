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Жильё в Латвии

квартиры
772
дома
196
968 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/6
€ 143,000
Дом 3 спальни в Бернаты, Латвия
Дом 3 спальни
Бернаты, Латвия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Этаж 2/2
€ 600,000
Дом 3 спальни в Mazgriva, Латвия
Дом 3 спальни
Mazgriva, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/1
€ 209,000
Квартира 3 спальни в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
€ 429,000
Квартира 2 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/3
€ 348,800
Дом 13 спален в Вентспилс, Латвия
Дом 13 спален
Вентспилс, Латвия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 374 м²
Этаж 2/2
€ 270,000
Вилла 5 спален в Юрмала, Латвия
Вилла 5 спален
Юрмала, Латвия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 004 м²
Этаж 3/3
€ 2,700,000
Квартира 4 спальни в Рига, Латвия
Квартира 4 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€ 296,000
Дом 2 спальни в Jumpravas pagasts, Латвия
Дом 2 спальни
Jumpravas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
€ 197,900
Квартира 2 спальни в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
€ 82,560
Квартира 3 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/3
€ 300,500
Дом 3 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 180,000
Вилла 3 спальни в Lacisi, Латвия
Вилла 3 спальни
Lacisi, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
€ 595,000
Квартира 1 спальня в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€ 192,000
Дом 2 спальни в Padure, Латвия
Дом 2 спальни
Padure, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
€ 195,000
Квартира 1 спальня в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 142,000
Квартира 2 спальни в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 180,000
Дом 4 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
€ 600,000
Дом 3 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Этаж 2/2
€ 530,000
Квартира 2 спальни в Tiraine, Латвия
Квартира 2 спальни
Tiraine, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€ 140,000
Дом 1 спальня в Pastende, Латвия
Дом 1 спальня
Pastende, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 275,000
Квартира 2 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
€ 360,000
Квартира 4 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 4 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
€ 360,000
Квартира 4 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 4 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€ 170,000
Дом 3 спальни в Liberi, Латвия
Дом 3 спальни
Liberi, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€ 432,000
Квартира 3 спальни в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 300,000
Квартира 2 спальни в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 179,280
Квартира 1 спальня в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 160,000
Квартира 2 спальни в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 320,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Земгале
Курземе
Елгава
Латгалия
Валка
Смилтене
Цесис
Лигатне
Огре
Стренчи
Мазсалаца
Саулкрасты
Сигулда
Даугавпилс
Краслава
Olaines pagasts
Валмиера
Лиепая
Лимбажи
Руйиена

Параметры недвижимости в Латвии

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Почему недвижимость в Латвии покупать выгодно

Латвия располагается на Балтийском побережье. Славится политической стабильностью, активной экономикой, развитой инфраструктурой, просторными пляжами и густыми лесами. Купить недвижимость в Латвии для иностранцев несложно. Инвестиция не только окупается, но и приносит ряд преференций, в том числе шенгенская виза на 5 лет.

Стоимость жилья в разных регионах

Максимально дорого ценятся элитные апартаменты с внутренней отделкой в исторической части Риги. Здесь предлагается жилье в реновированных и новоотстроенных домах.

Согласно отзывам покупателей, дешевые однокомнатные квартиры лучше искать в более отдаленных частях города. Просторные двухкомнатные/трехкомнатные квартиры с ремонтом и с финишной отделкой можно купить в любом понравившемся районе.

Перспективным считается вложение в недвижимость, расположенную в прибрежной зоне. Особенно ценятся дома и квартиры в Юрмале. В них приятно жить и выгодно сдавать в аренду. Поток туристов не иссякает круглогодично, и спрос на жилье разных ценовых категорий есть всегда.

Если требуется жилье подешевле, стоит обратить внимание на Вентспилс — сейчас там лояльные цены на объекты недвижимости. Но город развивается и живет активной жизнью, из прилегающих поселков сюда едут в поисках работы. Внутренняя миграция стимулирует рост цен как на покупку недвижимости, так и на аренду. Инвестиция в жилье быстро окупается и начинает приносить владельцу стабильную прибыль.

Как приобрести недвижимость в Латвии и получить ВНЖ

Покупая объект недвижимости в Латвии по цене от 250 000 €, иностранец получает ВНЖ с последующей возможностью оформления ПМЖ (дается владельцу жилья, супругу/супруге и несовершеннолетним детям). Статус временно проживающего на территории государства гарантирует следующие преимущества:

  • медицинское обслуживание европейского уровня;
  • счет в латвийском банке;
  • шанс устроиться на высокооплачиваемую интересную работу с перспективой карьерного роста;
  • возможность на льготных условиях обучаться в местных ВУЗах.

За приобретение жилья с покупателя берут единовременный 5-процентный налог. Он выплачивается сразу после одобрения заявки на ВНЖ.

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