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Жильё в Carnikavas pagasts, Латвия

дома
12
13 объектов найдено
Дом 5 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Продается теплый, солнечный дом в приморском природном парке Царникавы. Последняя солнечная …
$325,691
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Дом 5 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 422 м²
Этаж 2/2
Продаем шикарный дом в единственном поселке закрытого типа в Риге! Идеальное расположение дл…
$904,746
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Дом 7 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
$402,768
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Дом 4 комнаты в Gauja, Латвия
Дом 4 комнаты
Gauja, Латвия
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Этаж 2/2
$117,421
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Дом 7 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается дом с жилой площадью 300м2., Всего 380м2. в Дзирнезерсе. На участке есть пруд, кот…
$399,234
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Дом 4 комнаты в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Уютный двухэтажный дом с гостевым домом и баней у реки Гауя. Продается просторный и комфо…
$164,161
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Дом 4 комнаты в Gauja, Латвия
Дом 4 комнаты
Gauja, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 264 м²
Продаётся просторный и очень уютный дом в живописном и тихом районе на правом берегу реки Га…
$249,072
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Дом 4 комнаты в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 2/2
Современный и полностью оборудованный двухквартирный дом площадью 147 м² в живописной деревн…
$280,988
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Carnikavas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 5/11
Продаётся шикарная квартира в Юрмале, 50 метров до моря. Площадь квартиры составляет 106 м².…
$346,703
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Дом 6 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию современный дом с видом на дюны, расположенный в кукортном городе…
$787,042
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Дом 4 комнаты в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Продается новостройка в элитном поселке Jūras Krasti в Гарупе. Территория и дом под сигнали…
$202,654
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Дом 8 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 472 м²
Сдается / Продается уникальный, семейный дом в Царникаве, рядом с морем. Дом идеально по…
$543,429
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Дом 5 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Продаётся стильный частный дом в Царникаве – сочетание современного дизайна и близости к при…
$317,646
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Параметры недвижимости в Carnikavas pagasts, Латвия

с гаражом
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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