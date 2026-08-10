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Жилье в Salaspils pagasts, Латвия

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дома
5
5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Salaspils pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Salaspils pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
$351,690
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 3 комнаты в Saulkalne, Латвия
Дом 3 комнаты
Saulkalne, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
$66,228
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Saulkalne, Латвия
Дом 4 комнаты
Saulkalne, Латвия
Число комнат 4
Площадь 127 м²
$247,509
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Bajari, Латвия
Дом 4 комнаты
Bajari, Латвия
Число комнат 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
$341,860
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Salaspils pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Salaspils pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
$280,477
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Параметры недвижимости в Salaspils pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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