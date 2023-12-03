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Жильё в Резекне, Латвия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Резекне, Латвия
Дом 5 комнат
Резекне, Латвия
Комнаты 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продается хороший дом в Юрмале. Дом является памятником архитектуры и выдержан в классическо…
€995,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Резекне, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Резекне, Латвия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 4/7
Продается уютная 3-х комнатная квартира в центре Риги, в проекте "Паркерс".Дизайнерские инте…
€259,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Резекне, Латвия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Резекне, Латвия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 5/7
Продается уютная квартира в центре Риги, в проекте "Паркер'с".Дизайнерские интерьеры в споко…
€250,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Резекне, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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