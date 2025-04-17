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Жильё в Vidrizu pagasts, Латвия

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Vidrizi, Латвия
Квартира 3 комнаты
Vidrizi, Латвия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 2/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
$293,269
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Квартира 8 комнат в Vidrizi, Латвия
Квартира 8 комнат
Vidrizi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 298 м²
Этаж 7/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
$1,78 млн
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Квартира 2 комнаты в Birini, Латвия
Квартира 2 комнаты
Birini, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Квартира в старом каменном доме возле дворцового парка Бирини. Спокойное место вдали от горо…
$34,107
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 9 комнат в Vidrizi, Латвия
Квартира 9 комнат
Vidrizi, Латвия
Число комнат 9
Площадь 371 м²
Этаж 5/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
$2,26 млн
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Квартира 5 комнат в Vidrizi, Латвия
Квартира 5 комнат
Vidrizi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 189 м²
Этаж 5/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
$1,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Vidrizi, Латвия
Квартира 4 комнаты
Vidrizi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Этаж 2/7
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
$438,296
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Параметры недвижимости в Vidrizu pagasts, Латвия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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