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Жилье в Валке, Латвия

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квартиры
8
8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Валка, Латвия
Квартира 4 комнаты
Валка, Латвия
Число комнат 4
Площадь 128 м²
Этаж 5/7
Предлагаем на продажу 3х-этажный пентхаус в новом доме. Эксклюзивный малоквартирный жилой пр…
$842,605
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Квартира 5 комнат в Валка, Латвия
Квартира 5 комнат
Валка, Латвия
Число комнат 5
Площадь 194 м²
Этаж 2/7
Предлагаем на продажу просторную квартиру в новом доме элитного класса. Эксклюзивный малоква…
$1,27 млн
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Квартира 3 комнаты в Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валка, Латвия
Число комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 1/4
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
$400,432
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Валка, Латвия
Квартира 4 комнаты
Валка, Латвия
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Этаж 3/4
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
$417,557
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Квартира 3 комнаты в Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валка, Латвия
Число комнат 3
Площадь 111 м²
Этаж 3/4
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
$374,187
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Квартира 2 комнаты в Валка, Латвия
Квартира 2 комнаты
Валка, Латвия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Элитный Клубный дом в Сердце Юрмалы – “Vivaldi Platinum”Площади апартаментов от 63.6 до 318.…
$223,991
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Квартира 3 комнаты в Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валка, Латвия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
$291,483
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Квартира 3 комнаты в Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валка, Латвия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
$320,732
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