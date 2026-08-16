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Жилье в Смилтене, Латвия

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3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
Число комнат 5
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Предлагается дом на продажу. Настоящий дом деревянной архитектуры на первой линии. Этот изыс…
$1,03 млн
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Дом 5 комнат в Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Этаж 2
В сосновом парке продают дом современной архитектуры. Дом (236кв. м) спроектированный эстонс…
$577,839
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Квартира 2 комнаты в Смилтене, Латвия
Квартира 2 комнаты
Смилтене, Латвия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
Комфортабельные, хорошо оборудованные апартаменты на 1 линии с видом на море и сосновый лес.…
$336,197
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