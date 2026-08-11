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Жилье в Икшкиле, Латвия

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3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Икшкиле, Латвия
Дом 3 комнаты
Икшкиле, Латвия
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/2
$352,641
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты
Икшкиле, Латвия
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 4/6
Современная квартира с балконом в самом центре Риги – на улице Сколас 20а, в доме после рено…
$367,715
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Квартира 4 комнаты в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты
Икшкиле, Латвия
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
На улице Гану 6 (рядом с улицей Стрелниеку) на 7-м этаже фасадного дома с лифтом я могу пред…
$210,123
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