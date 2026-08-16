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Жилье в Стренчах, Латвия

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квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Стренчи, Латвия
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 1/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$284,202
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Квартира 5 комнат в Стренчи, Латвия
Квартира 5 комнат
Стренчи, Латвия
Число комнат 5
Площадь 310 м²
Этаж 4/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$580,013
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Квартира 2 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Стренчи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$147,559
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Квартира 4 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 4 комнаты
Стренчи, Латвия
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 1/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$311,234
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Квартира 3 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Стренчи, Латвия
Число комнат 3
Площадь 174 м²
Этаж 1/4
Квартира с полной отделкой. Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с тер…
$346,703
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Квартира 2 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Стренчи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$143,504
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Параметры недвижимости в Стренчах, Латвия

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