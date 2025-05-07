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Жильё в Priekulu pagasts, Латвия

квартиры
8
9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$410,812
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Квартира 4 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 4 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Этаж 4/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$605,091
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Квартира 4 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 4 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$650,326
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Квартира 3 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 2/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$382,571
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Квартира 2 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 2 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$182,849
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Квартира 2 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 2 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$279,863
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Квартира 6 комнат в Priekuli, Латвия
Квартира 6 комнат
Priekuli, Латвия
Число комнат 6
Площадь 186 м²
Этаж 2/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$827,885
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Дом 4 комнаты в Priekulu pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Priekulu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
$255,403
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Квартира 3 комнаты в Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Этаж 5/7
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
$465,738
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Параметры недвижимости в Priekulu pagasts, Латвия

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