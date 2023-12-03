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Жильё в Saulkrastu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Saulkrastu pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Saulkrastu pagasts, Латвия
Комнаты 6
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Рядом с дюнной зоной в Каугурциемсе, продаем современный и просторный дом площадью 323 кв. м…
Цена по запросу
в месяц
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Параметры недвижимости в Saulkrastu pagasts, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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