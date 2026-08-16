Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Saulkrastu pagasts
  4. Жилая

Жилье в Saulkrastu pagasts, Латвия

;
дома
4
4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Saulkrastu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Saulkrastu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
$384,016
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Peterupe, Латвия
Дом 6 комнат
Peterupe, Латвия
Число комнат 6
Площадь 138 м²
Этаж 1/3
$170,282
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Kisupe 2, Латвия
Дом 6 комнат
Kisupe 2, Латвия
Число комнат 6
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Рядом с дюнной зоной в Каугурциемсе, продаем современный и просторный дом площадью 323 кв. м…
Цена по запросу
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 4 комнаты в Saulkrastu pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Saulkrastu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продам новый дом - 280 kv. m. , в центральной части Булдури. На первом этаже дома – холл, го…
$893,023
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Saulkrastu pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти