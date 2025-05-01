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Жильё в Ogresgala pagasts, Латвия

квартиры
8
дома
21
29 объектов найдено
Квартира в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира
Ogresgala pagasts, Латвия
Инвестиционный объект.
$1,21 млн
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Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 280 м²
Этаж 3/3
Предлагаем уютный рядный дом в тихом районе Юрмалы.Дом просторный и светлый , 5 комнат, обща…
$597,877
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся просторный дом в тихом центре Бабите. Дом расположен рядом с лесом.Дом с 5 комната…
$236,388
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести светлый, просторный и энергоэффективный дом. Интерьердома выдержан в с…
$345,653
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Квартира 2 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/3
Элитный Клубный дом в Юрмале, Egļu iela 6 – “OSOБНЯК”Площади апартаментов от 53.7 до 158.4 м…
$299,425
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается большой дом, отвечающий всем стандартам качества и комфорта. Панорамные окна, прос…
$262,654
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Дом в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом
Ogresgala pagasts, Латвия
Площадь 2 800 м²
Здания поместья Аумейстери формировались между концом 18 и началом 19 века, когда были постр…
$2,53 млн
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Дом в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом
Ogresgala pagasts, Латвия
Площадь 186 м²
Компактный дом 186 кв.м.в Балтезерсе на первой линии.1 этаж-просторная гостинная со столовой…
$597,877
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Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная недвижимость в Лапмежциемсе недалеко от Балтийского моря с фантастиче…
$682,900
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Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Этаж 20/20
Уникальная квартира – пентхаус на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания в стиле…
$763,949
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 492 м²
Количество этажей 2
Усадьба находится сразу за чертой города Риги, в сосновом бору, на острове Доле, площадь зем…
$730,178
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Дом в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом
Ogresgala pagasts, Латвия
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
Обьект расположен в загородной резиденции рижан, самом элитном пригороде Риги с престижной п…
$777,262
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостиная…
$346,703
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Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается элегантный семейный дом в скандинавском стиле. Экономичный, энергоэффективный и пр…
$185,696
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Квартира 3 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж 2/4
Предлагаем эксклюзивную квартиру с двумя спальнями в новом проекте Legend в Юрмале, Булдури.…
$945,733
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Квартира 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 374 м²
Продаем роскошный пентхаус в клубном доме ARTHAUS! Проект ARTHAUS создан в тихом район…
$1,03 млн
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Квартира 2 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Продается просторная 2-х комнатная квартира в тихом районе. Квартира: -Выполнен косметич…
$61,248
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 198 м²
Предлагаем приобрести полностью ренорированный дом в Юрмале, Майори, рядом с известной пешех…
$858,769
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Квартира 1 комната в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 1 комната
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/2
Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом. Планир…
$54,632
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Дом 8 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная, уникальная недвижимость у Балтийского моря на историческом Ливском б…
$722,823
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Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Уникальный в своём роде объект. Местонахождение Валгациемс, 70 км от курортного города Юрмал…
$577,839
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Дом в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом
Ogresgala pagasts, Латвия
Площадь 1 097 м²
Этаж 4/4
Вашему вниманию предлагается дом в Юрмале, в Лиелупе, ул. Викингу, на первой линии возле рек…
$2,55 млн
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Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
хорошо продуманный и со вкусом оформленный дом. В внутренней отделки используются только выс…
$382,424
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Дом 7 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается красивый, уютный семейный дом в живописном месте. Дом находится в благоустроенном …
$313,083
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Дом 10 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 10
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
Великолепное предложение в Юрмале на продажу! Два дома, 200 м2 и 100 м2, соединены между соб…
$815,287
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Квартира 2 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/4
Предлагаем приобрести квартиру, расположенную в Юрмале, район Лиелупе. Первая линия моря. В …
$739,194
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Квартира 3 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/6
Продаём квартиру в Лиелупе, в дюнной зоне в элитном проекте“Marenbad-2”. У каждой комнаты ес…
$1,02 млн
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Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Предлагаем на продажу современный частный дом. Дом расположен в дюнной зоне, на закрытой тер…
$867,572
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Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 328 м²
Этаж 3/3
Продаем просторный, качественно построенный дом в Марупе. На расстоянии 5 мин. пешком распол…
$603,313
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Параметры недвижимости в Ogresgala pagasts, Латвия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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