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Жилье в Балдоне, Латвия

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3 объекта найдено
Дом 7 комнат в Балдоне, Латвия
Дом 7 комнат
Балдоне, Латвия
Число комнат 7
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
$294,911
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 1 комната в Балдоне, Латвия
Дом 1 комната
Балдоне, Латвия
Число комнат 1
Площадь 426 м²
Этаж 1/1
$110,342
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Квартира 2 комнаты в Балдоне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Балдоне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Iecavas 5 - Новый проект, расположенный на огороженной, благоустроенной территории - дом ком…
$141,833
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