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Жильё в Балдоне, Латвия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Балдоне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Балдоне, Латвия
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Iecavas 5 - Новый проект, расположенный на огороженной, благоустроенной территории - дом ком…
€135,000
в месяц
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