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Жилье в Краславе, Латвия

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квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
Число комнат 4
Площадь 194 м²
Этаж 3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
$336,197
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Дом 6 комнат в Краслава, Латвия
Дом 6 комнат
Краслава, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…
$441,259
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Квартира 3 комнаты в Краслава, Латвия
Квартира 3 комнаты
Краслава, Латвия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 1/4
Квартира с просторной гостиной и выходом на террасу (26м2), двумя изолированными спальнями, …
$226,933
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Квартира 4 комнаты в Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
$262,654
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