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Жильё в Adazi, Латвия

дома
4
6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Адажи, Латвия
Дом 5 комнат
Адажи, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Натуральный бревенчатый дом под Ригой на большом земельном участке с собственным прудом. Соб…
$443,686
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Адажи, Латвия
Дом 4 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 4
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
$335,174
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Квартира 3 комнаты в Адажи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Spacious and thoughtfully designed 3-Room apartment in a scenic location by the Vējupīte Riv…
$135,558
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Квартира 2 комнаты в Адажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
$109,738
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Дом 4 комнаты в Адажи, Латвия
Дом 4 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Архитектурный проект посёлка «Ādažu vide» включает в себя одноэтажные и двухэтажные здания, …
$294,347
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Дом 4 комнаты в Адажи, Латвия
Дом 4 комнаты
Адажи, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Архитектурный проект посёлка «Ādažu vide» включает в себя одноэтажные и двухэтажные здания, …
$260,371
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Параметры недвижимости в Adazi, Латвия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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