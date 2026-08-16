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Жилье в Ligatne, Латвия

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квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира с полной отделкой. Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с тер…
$472,777
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Квартира 3 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 3
Площадь 114 м²
Этаж 2/3
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$261,603
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Квартира 2 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
$143,199
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 55,3м2 + терраса 22,3м…
$164,947
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Квартира 2 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте.Квартира расположена на втором э…
$161,606
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Квартира 3 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
Светлая 3-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 72м2 + балкон 3, 9м2Кв…
$199,092
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Параметры недвижимости в Ligatne, Латвия

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