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Жилье в Валмиере, Латвия

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квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Валмиера, Латвия
Квартира 4 комнаты
Валмиера, Латвия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
Тербатас 33/35 – многоквартирный дом в югендстиле, который находится на перекрёстке улиц Лач…
$307,830
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Квартира 3 комнаты в Валмиера, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валмиера, Латвия
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 5/6
Тербатас 33/35 – многоквартирный дом в югендстиле, который находится на перекрёстке улиц Лач…
$180,286
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Квартира 1 комната в Валмиера, Латвия
Квартира 1 комната
Валмиера, Латвия
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 6/6
Тербатас 33/35 – многоквартирный дом в югендстиле, который находится на перекрёстке улиц Лач…
$89,302
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Квартира 3 комнаты в Валмиера, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валмиера, Латвия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/6
Апартаменты для настоящих любителей жизни. Приходи и живи - всё готово. Светлая, уютная и пр…
$472,777
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Квартира 3 комнаты в Валмиера, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валмиера, Латвия
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Этаж 2/6
Апартаменты для настоящих любителей жизни. Приходи и живи - всё готово. Светлая, уютная и пр…
$367,715
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Параметры недвижимости в Валмиере, Латвия

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