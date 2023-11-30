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Жильё в Саулкрасты, Латвия

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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
Предлагается новая и современная квартира со всем необходимым для проживания в Саулкрасты. К…
€177,000
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением, с охраной в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением, с охраной
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 3
Латвия г.Саулкрасты Квартира в комплексе на пляже У…
€260,000
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Квартира 1 спальня в Саулкрасты, Латвия
Квартира 1 спальня
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 1
Уютная, дизайнерская 2-комнатная квартира в новом жилом комплексе в дюнной зоне на берегу Ри…
Цена по запросу
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Аталанта
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Квартира 3 комнаты с двором в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/6
В предложении трехкомнатная квартира с индивидуально разработанным дизайном интерьера в ново…
€328,000
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Дом 6 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Саулкрасты, Латвия
Дом 6 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 6
Площадь 272 м²
Этаж 1/2
Саулкрасты – это тихий и обустроенный город на берегу моря пляжи, белый песок, свежий воздух…
€750,000
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Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Саулкрасты, Латвия
Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
Этаж 4/4
Продается современный, новый дом (сдан в эксп. в 2009) в начале Saulkrasti, на первой линии,…
€375,000
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Саулкрасты, Латвия
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 7
Площадь 417 м²
Этаж 3/3
Предлагаем великолепный частный дом. Находится в тихом месте, и в то же время недалеко от це…
€400,000
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Дом 8 комнат с террасой в Саулкрасты, Латвия
Дом 8 комнат с террасой
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 8
Площадь 446 м²
Количество этажей 2
Village residence - архитектура этой резиденции создает эталон зданий в Латвии, выполненных …
€700,000
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Дом 5 комнат с подвалом в Саулкрасты, Латвия
Дом 5 комнат с подвалом
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 5
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Новостройка в тихом, лесном массиве ( на границе Саулкрасты и Лимбажского района ), пешком 1…
€189,000
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Дом 6 комнат с лифтом, с сауной в Саулкрасты, Латвия
Дом 6 комнат с лифтом, с сауной
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается уютный дом (сдан в эксп. ) в начале Saulkrasti возле знаменитого променада Baltā k…
€375,000
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Дом 4 комнаты с террасой, с подвалом в Саулкрасты, Латвия
Дом 4 комнаты с террасой, с подвалом
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Продаю квартиру (100 m2) в частном доме в Саулкрасти с землей в районе Белой Дюны. Квартира …
€105,000
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