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Жилье в Саулкрастах, Латвия

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дома
5
6 объектов найдено
Дом 6 комнат в Саулкрасты, Латвия
Дом 6 комнат
Саулкрасты, Латвия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается уютный дом (сдан в эксп. ) в начале Saulkrasti возле знаменитого променада Baltā k…
$393,981
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Дом 5 комнат в Саулкрасты, Латвия
Дом 5 комнат
Саулкрасты, Латвия
Число комнат 5
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
$228,310
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Саулкрасты, Латвия
Дом 5 комнат
Саулкрасты, Латвия
Число комнат 5
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Новостройка в тихом, лесном массиве ( на границе Саулкрасты и Лимбажского района ), пешком 1…
$198,566
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LDV InvestLDV Invest
Дом 8 комнат в Саулкрасты, Латвия
Дом 8 комнат
Саулкрасты, Латвия
Число комнат 8
Площадь 446 м²
Количество этажей 2
Village residence - архитектура этой резиденции создает эталон зданий в Латвии, выполненных …
$735,431
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Квартира 3 комнаты в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саулкрасты, Латвия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/6
В предложении трехкомнатная квартира с индивидуально разработанным дизайном интерьера в ново…
$344,602
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Дом 4 комнаты в Саулкрасты, Латвия
Дом 4 комнаты
Саулкрасты, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Продаю квартиру (100 m2) в частном доме в Саулкрасти с землей в районе Белой Дюны. Квартира …
$110,315
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