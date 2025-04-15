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Жильё в Launkalnes pagasts, Латвия

квартиры
3
4 объекта найдено
Дом 7 комнат в Launkalne, Латвия
Дом 7 комнат
Launkalne, Латвия
Число комнат 7
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Продайте просторный дом с ухоженным двором. Все городские коммуникации связаны с домом, ярки…
$735,431
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Квартира 3 комнаты в Saltupi, Латвия
Квартира 3 комнаты
Saltupi, Латвия
Число комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 2/6
Просторная трехкомнатная квартира в дюнной зоне Юрмалы в элитном проекте “Marienbad-2”. Гост…
$987,579
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Квартира 3 комнаты в Launkalne, Латвия
Квартира 3 комнаты
Launkalne, Латвия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
Продаётся квартира в курортном городе Юрмала, в Лиелупе. Квартира находится всего в 900 метр…
$267,907
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Квартира 4 комнаты в Launkalne, Латвия
Квартира 4 комнаты
Launkalne, Латвия
Число комнат 4
Площадь 128 м²
Этаж 1/4
Эксклюзивная возможность приобрести свою собственную тихую гавань, в дали от шумного-многолю…
$441,259
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Параметры недвижимости в Launkalnes pagasts, Латвия

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