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Жильё в Skultes pagasts, Латвия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
Число комнат 5
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Ухоженный 2-х этажный частный дом в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого…
$945,554
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Дом 5 комнат в Skultes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Skultes pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Этаж 2/2
Большой садовый домик с очень хорошим отоплением, поэтому подходит и для зимнего проживания
$282,036
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Skulte, Латвия
Дом 4 комнаты
Skulte, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
Этот дом построен очень тщательно с использованием только качественных материалов, что обесп…
$111,450
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Skultes pagasts, Латвия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов