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Жильё в Trikatas pagasts, Латвия

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Trikatas pagasts, Латвия
Квартира 1 комната
Trikatas pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
$55,157
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Квартира 4 комнаты в Trikatas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Trikatas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 113 м²
Этаж 5/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
$165,619
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Квартира 3 комнаты в Trikatas pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Trikatas pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
$125,717
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Квартира 5 комнат в Trikatas pagasts, Латвия
Квартира 5 комнат
Trikatas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Этаж 6/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
$252,121
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1111 голосов