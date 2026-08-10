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Жилье в Цесисе, Латвия

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квартиры
6
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 3 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 3
Площадь 221 м²
Этаж 6/7
Дизайнерская квартира с двумя террасами 200 кв.м.Единственная квартира, имеющая выход на кры…
$966,566
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Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$125,023
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Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$119,140
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$122,922
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Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 6/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
$130,907
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Дом 6 комнат в Цесис, Латвия
Дом 6 комнат
Цесис, Латвия
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Светлый, уютный, ухоженный эко-дом на продажу в Меллужи, в 5 минутах ходьбы от пляжа. Недвиж…
$420,246
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Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
Цена по запросу
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