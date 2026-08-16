Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Mazsalaca
  4. Жилая

Жилье в Mazsalaca, Латвия

;
квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
Число комнат 2
Площадь 27 м²
Этаж 1/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
$41,310
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
$104,011
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Мазсалаца, Латвия
Квартира 4 комнаты
Мазсалаца, Латвия
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 5/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
$125,317
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
$55,733
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
$63,289
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mazsalaca, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти