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Жилье в Даугавпилсе, Латвия

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дома
3
5 объектов найдено
Дом 99 комнат в Даугавпилс, Латвия
Дом 99 комнат
Даугавпилс, Латвия
Число комнат 99
Площадь 3 300 м²
Количество этажей 4
Гостиница находится в одном из самых тихих и спокойных мест города Даугавпилс, в 5 минутах е…
$1,88 млн
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Дом 5 комнат в Даугавпилс, Латвия
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается новостройка в Юрмале, Пумпури, Эзеру 52. В доме установлены деревянные окна(3ех па…
$325,691
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Квартира 3 комнаты в Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты
Даугавпилс, Латвия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Светлая и просторная квартира в Юрмале. Главным достоинством квартиры является месторасполож…
$189,111
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты
Даугавпилс, Латвия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
Выгодное предложение. Продаются двух этажные апартаменты, в новом проекте. Проект расположен…
$156,542
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Дом 5 комнат в Даугавпилс, Латвия
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
Число комнат 5
Площадь 327 м²
Количество этажей 2
Продается отличный дом в Юрмале! - Три спальни, три ванных комнаты, объединённая со столовой…
$471,726
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