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Жильё в Adazu pagasts, Латвия

дома
8
9 объектов найдено
Дом 7 комнат в Baltezers, Латвия
Дом 7 комнат
Baltezers, Латвия
Число комнат 7
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Современный, светлый дом с просторным садом. Расположен в тихом районе с выходом к озеру Ба…
$544,882
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Дом 6 комнат в Baltezers, Латвия
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
Число комнат 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается дом в 4 км от Риги, 2 этажа, большие террасы (140 м2) с хорошим видом на окрестнос…
$588,345
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Дом 6 комнат в Baltezers, Латвия
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
Число комнат 6
Площадь 544 м²
Этаж 2/2
Новый, эксклюзивный особняк с видом на озеро Балтезерс. Дорогая дизаинерская отделка, 6 комн…
$641,359
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Дом 6 комнат в Adazu pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$383,596
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Baltezers, Латвия
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Продается новый и очень уютный семейный дом (310m2) в красивом и престижном месте с обширной…
$600,036
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Дом 8 комнат в Alderi, Латвия
Дом 8 комнат
Alderi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Прекрасная недвижимость для конфортабельного проживания в тихом месте Алдеры Адажской волост…
$355,108
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Дом 5 комнат в Adazu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Снижена цена на кирпичный дом в Адажи! Тип: Одноэтажный крайний секционный дом Цена: €184,0…
$192,804
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Квартира 2 комнаты в Adazu pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
$49,761
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Дом 7 комнат в Adazu pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Продажа дома в Кадаге! Дом: Площадь: 405 м² (включая гараж, веранды и балконы) Жилая …
$181,143
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Параметры недвижимости в Adazu pagasts, Латвия

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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