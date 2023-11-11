Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Муниципалитет Молос - Агиос Константинос

Жильё в Муниципалитет Молос - Агиос Константинос, Греция

Камена-Вурла
4
10 объектов найдено
Вилла 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kenourgio, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kenourgio, Греция
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
€600,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Konstantinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€95,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Камена-Вурла, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€84,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Камена-Вурла, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции на стадии строительства. К…
€125,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Акти, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Акти, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
€95,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Неохори, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 73 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€215,500
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Неохори, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€373,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Konstantinos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Konstantinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€100,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лонгос, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лонгос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лонгос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лонгос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€80,000

Типы недвижимости в Муниципалитет Молос - Агиос Константинос

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Муниципалитет Молос - Агиос Константинос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти