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Жилье в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция

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Аливерион
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4 объекта найдено
Коттедж в Аливерион, Греция
Коттедж
Аливерион, Греция
Площадь 200 м²
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$366,020
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Grekodom Development
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Таунхаус в Аливерион, Греция
Таунхаус
Аливерион, Греция
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224,335
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 спальня в Аливерион, Греция
Коттедж 1 спальня
Аливерион, Греция
Количество спален 1
Площадь 204 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,89 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Вилла 5 комнат в Аливерион, Греция
Вилла 5 комнат
Аливерион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
Цена по запросу
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