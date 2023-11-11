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Жильё в Муниципалитет Кими - Аливери, Греция

1 объект найдено
Коттедж 11 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Кими - Аливери, Греция
Коттедж 11 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Кими - Аливери, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
€650,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Кими - Аливери, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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