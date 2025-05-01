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Жильё в Lokroi Municipality, Греция

Municipal Unit of Malesina
15
15 объектов найдено
Дом 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 395 м²
Акважированный коттедж в идеальном месте, подходящем для семейного отдыха. Очень близко к Аф…
$297,727
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$469,684
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Таунхаус 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
$187,874
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$485,341
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Таунхаус 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$281,811
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Вилла 4 комнаты в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$469,684
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Вилла 8 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$574,059
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Вилла 5 комнат в Теологос, Греция
Вилла 5 комнат
Теологос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$469,684
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Вилла 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 493 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$1,20 млн
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Вилла 8 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$814,120
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Коттедж 16 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 16 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$1,57 млн
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Вилла 4 комнаты в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$396,622
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Коттедж 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$667,996
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Вилла 1 комната в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. У объекта есть солнечные батареи для…
$709,745
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Типы недвижимости в Lokroi Municipality

дома

Параметры недвижимости в Lokroi Municipality, Греция

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с видом на море
с бассейном
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