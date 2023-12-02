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Жильё в Municipality of Orchomenos, Греция

1 объект найдено
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Orchomenos, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Orchomenos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на цокольном этаж…
€335,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Orchomenos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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