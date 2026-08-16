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Жилье в Municipality of Orchomenos, Греция

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Municipal Unit of Akrefnia
4
4 объекта найдено
Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$818,915
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
Оставить заявку
Закрыть
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English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
Оставить заявку
Закрыть
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