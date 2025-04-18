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Жильё в Sipias Municipal Unit, Греция

дома
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4 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Милина, Греция
Коттедж 3 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$125,249
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Коттедж 4 комнаты в Лавкос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лавкос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$333,998
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Платанья, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Платанья, Греция
Число комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
$2,96 млн
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Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Милина, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Милина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$396,622
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Sipias Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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