Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal Unit of Tolofona

Жильё в Municipal Unit of Tolofona, Греция

2 объекта найдено
Квартира в Glyphada, Греция
Квартира
Glyphada, Греция
Glyfada, located right in the heart of the Athenian Riviera a coastal district with a palm-l…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Дорида, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Дорида, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
€170,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tolofona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти