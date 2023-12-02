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Жильё в Аливерион, Греция

1 объект найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агиос Лукас, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агиос Лукас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€525,000
в месяц
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