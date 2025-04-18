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Жильё в Municipal unit of Argalasti, Греция

дома
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3 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в South Pilio Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных …
$311,596
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 11 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$834,995
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в South Pilio Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$335,265
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal unit of Argalasti, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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