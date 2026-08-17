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Жилье в Municipality of Chalkida, Греция

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Халкис
3
Municipal Unit of Anthidon
4
8 объектов найдено
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 585 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,89 млн
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Квартира 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
Продаётся квартира, этаж: 2, в районе: Неа Артаки. Площадь недвижимости составляет 26 кв.…
$76,031
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Дом 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Откройте для себя исключительное прибрежное отступление в безмятежном районе Скорпонерия, Ви…
$566,363
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Дом 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Откройте для себя исключительное прибрежное отступление в безмятежном районе Скорпонерия, Ви…
$566,363
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
695 000 € Тип недвижимости: Вилла Спальни: 3 Общая площадь участка: 311 м² Жилая площадь…
$823,151
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Дом 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Откройте для себя исключительное прибрежное отступление в безмятежном районе Скорпонерия, Ви…
$566,363
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TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 312 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$826,496
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 90 кв.м. на 1 этаже. Она состоит из 2 спален, гостиной, ку…
$99,983
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Типы недвижимости в Municipality of Chalkida

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Chalkida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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