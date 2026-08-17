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Жилье в Delphi Municipality, Греция

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Municipal Unit of Delphi
3
7 объектов найдено
Таунхаус в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус
Delphi Municipality, Греция
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$3,84 млн
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Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$177,106
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Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$259,756
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж в Lilaia, Греция
Коттедж
Lilaia, Греция
Площадь 250 м²
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поистине …
$2,95 млн
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Таунхаус в Дельфы, Греция
Таунхаус
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$301,081
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Вилла в Дельфы, Греция
Вилла
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
$885,531
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Дельфы, Греция
Квартира 3 спальни
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
$383,730
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с видом на море
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