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Жильё в Муниципалитет Дельфи, Греция

Municipal Unit of Galaxidi
4
Municipal Unit of Delphi
3
10 объектов найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Эпталофос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Эпталофос, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поистине уни…
€2,50 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agii Pantes, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€1,55 млн
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Дельфы, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Дельфы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
€750,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галаксидион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€3,25 млн
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Виниан, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
€220,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Hrisso, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Hrisso, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
€325,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Hrisso, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Hrisso, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€255,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Галаксидион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€550,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Виниан, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
€150,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Галаксидион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
€500,000

Типы недвижимости в Муниципалитет Дельфи

дома

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дельфи, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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