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Жильё в Municipality of Tanagra, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€145,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Tanagra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€195,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Дилеси, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Дилеси, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€690,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€2,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Плака Дилеси, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается вид…
€700,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Дилеси, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€130,000

Типы недвижимости в Municipality of Tanagra

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

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с видом на горы
с видом на озеро
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