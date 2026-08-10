Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Tanagra
  4. Жилая

Жилье в Municipality of Tanagra, Греция

;
Municipal Unit of Inofyta
9
11 объектов найдено
Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$230,627
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$426,661
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Дилеси, Греция
Таунхаус
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Коттедж 5 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 5 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$366,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 460 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$814,689
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается в…
$826,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 335 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 спальня в Инофита, Греция
Коттедж 1 спальня
Инофита, Греция
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из одной спаль…
$141,685
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$295,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 2
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$560,837
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 7 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 7 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 299 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 299 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$767,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Типы недвижимости в Municipality of Tanagra

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти