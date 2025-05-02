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Жильё в Municipal Unit of Anthidon, Греция

дома
12
12 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя абсолютное спокойствие и элегантность в этом великолепном вилле в Беотии, …
$1,47 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$1,37 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,52 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$391,404
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$3,83 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$626,246
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$638,605
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Подвал состоит из одной спаль…
$1,05 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолеп…
$724,258
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$490,772
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
$287,029
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 3 спальных…
$260,936
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Anthidon, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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