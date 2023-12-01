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Жильё в Municipal Unit of Delphi, Греция

3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Дельфы, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Дельфы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
€750,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Hrisso, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Hrisso, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
€325,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Hrisso, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Hrisso, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€255,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Delphi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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