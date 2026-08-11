Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Delphi
  4. Жилая

Жилье в Municipal Unit of Delphi, Греция

;
3 объекта найдено
Вилла в Дельфы, Греция
Вилла
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
$885,531
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Дельфы, Греция
Таунхаус
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$301,081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Дельфы, Греция
Квартира 3 спальни
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
$383,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Delphi, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти