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Жильё в Муниципалитет озера Пластира, Греция

1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Belokomiti, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Belokomiti, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€350,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет озера Пластира, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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