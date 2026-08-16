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Жилье в Dorida Municipality, Греция

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Municipal Unit of Tolofona
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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Dorida Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Aegean Breeze II — это комплекс прибрежных апартаментов и вилл в Ханье, …
$413,131
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Вилла 4 комнаты в Dorida Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Вилла 2 комнаты в Glyphada, Греция
Вилла 2 комнаты
Glyphada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
1 037 / 5 000 Результаты перевода Перевод Этот умный дом, оснащенный технологией KN…
Цена по запросу
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Glyphada, Греция
Таунхаус
Glyphada, Греция
Площадь 132 м²
Этаж 1/2
Глифада, Мезонет Продажа, 132 кв.м., Статус объекта: в процессе строительства, Этаж…
$989,459
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