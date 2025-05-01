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Жильё в Karystos Municipality, Греция

Styra Municipal Unit
3
Каристос
3
13 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$991,556
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Коттедж 3 комнаты в Мили, Греция
Коттедж 3 комнаты
Мили, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
$156,457
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Квартира 4 комнаты в Каристос, Греция
Квартира 4 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объ…
$341,304
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Квартира 3 комнаты в Неа Стира, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Стира, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
$260,936
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Таунхаус 4 комнаты в Каристос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 4
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пяты…
$325,881
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Дом в Неа Стира, Греция
Дом
Неа Стира, Греция
Площадь 66 м²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Коттедж 8 комнат в Агиос Константинос, Греция
Коттедж 8 комнат
Агиос Константинос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$443,591
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Вилла 5 комнат в Мармарион, Греция
Вилла 5 комнат
Мармарион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Эта великолепная вилла предлагает расслабленную жизнь на острове, всего в нескольких минутах…
Цена по запросу
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Таунхаус 2 комнаты в Епанохори, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Епанохори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$313,123
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Таунхаус 3 комнаты в Каристос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$120,030
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Таунхаус 3 комнаты в Каристос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$333,998
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Вилла 17 комнат в Платанистос, Греция
Вилла 17 комнат
Платанистос, Греция
Число комнат 17
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 6 спа…
$2,94 млн
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Коттедж 8 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
$386,185
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Типы недвижимости в Karystos Municipality

дома

Параметры недвижимости в Karystos Municipality, Греция

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с видом на горы
с видом на море
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