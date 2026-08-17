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Жилье в Municipal Unit of Inofyta, Греция

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дома
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9 объектов найдено
Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 2
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$560,837
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Таунхаус в Дилеси, Греция
Таунхаус
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224,335
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 335 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 460 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$814,689
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Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$295,177
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Инофита, Греция
Коттедж 1 спальня
Инофита, Греция
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из одной спаль…
$141,685
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 7 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 7 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 299 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 299 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$767,461
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Коттедж 5 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 5 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$366,020
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается в…
$826,496
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Inofyta, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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