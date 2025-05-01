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Жильё в Municipal Unit of Akrefnia, Греция

1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Municipality of Orchomenos, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Orchomenos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на 3 уровнях. Цок…
$349,654
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Akrefnia, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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