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Жильё в Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
€300,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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