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Жильё в Municipal Unit of Kato Olympos, Греция

дома
5
5 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Неа Месакгала, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа Месакгала, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$173,220
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Коттедж 3 комнаты в Пиргетос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Пиргетос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$126,036
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Grekodom Development
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Коттедж 11 комнат в Пиргетос, Греция
Коттедж 11 комнат
Пиргетос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$440,793
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Кастри Лоутро, Греция
Коттедж 5 комнат
Кастри Лоутро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
$371,058
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Эгани, Греция
Таунхаус 6 комнат
Эгани, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$120,030
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kato Olympos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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