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Жильё в Лутра-Эдипсу, Греция

3 объекта найдено
Квартира 1 комната с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 396 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 396 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
€370,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
€215,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Эдипсос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Эдипсос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
€200,000
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