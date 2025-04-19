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Жильё в Municipla unit of Milies, Греция

дома
4
4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Пинакатес, Греция
Вилла 5 комнат
Пинакатес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$887,182
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Коттедж 4 комнаты в Милиес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Милиес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
$344,435
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Визица, Греция
Коттедж 3 комнаты
Визица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$166,999
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Визица, Греция
Коттедж 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$357,616
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipla unit of Milies, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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