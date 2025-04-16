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Жильё в Styra Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Дом в Неа Стира, Греция
Дом
Неа Стира, Греция
Площадь 66 м²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Коттедж 5 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$991,556
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Неа Стира, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Стира, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
$260,936
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Styra Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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