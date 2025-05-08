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Жильё в Aliartos Thespies Municipality, Греция

Demotike Enoteta Thespieon
6
6 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$383,576
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Таунхаус 1 комната в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус 1 комната
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
$262,624
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
$474,959
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус 1 комната
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
$318,502
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Aliartos Thespies Municipality

дома

Параметры недвижимости в Aliartos Thespies Municipality, Греция

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