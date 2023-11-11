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Жильё в Волос, Греция

Неа-Иония
3
9 объектов найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Волос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
€780,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на третьем этаже и…
€150,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Stagiates, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Stagiates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
€150,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Makrinitsa, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Makrinitsa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€850,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Волос, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€320,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€750,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Волос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одной …
€400,000
Таунхаус 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Анхиалос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€240,000

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Параметры недвижимости в Волос, Греция

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